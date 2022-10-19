Нью-Йорк, США, , 16:57 — REGNUM Глава МИД Косово Доника Гервала 18 октября в ходе заседания СБ ООН по Косово обвинила Белград в постоянных попытках нарастить уровень напряженности в регионе и ведении предвоенной пропаганды.

Министр иностранных дел Косово Доника Гервалла Mfa-ks. net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Гервала назвала угрозой стабильности Балкан риторику, используемую президентом Сербии Александром Вучичем на фоне введения Косово окончательного срока для перерегистрации автомобилей с сербскими номерами Косово и Метохии, что в Белграде называют видом «этнической чистки сербов». Данную меру Гервала назвала вытекающей из международных обязательств Косово. Косовский дипломат отметила, что незаконные в Косово номера автомобилей остались лишь у 10% косовских сербов, в то время как 90% сербского населения владеет автомобилями, зарегистрированными в Центральной Сербии или Косово.

Критика Гервалы в отношении Белграда также была связана с активным участием Сербии в совместных военных учениях с Россией и продвижением идеологии «Сербского мира», аналогичной идеологии «Русского мира». По словам дипломата, все упомянутое демонстрирует агрессивные намерения Сербии и стремление к проведению военных операций по образцу СВО России на территории б. УССР.

Глава косовского МИД также обрушилась с критикой на миссию ООН в Косово УНМИК, административные функции которой в крае являются явно номинальными. Отметим, роспуск миссии означал бы полное пренебрежение резолюцией ГА ООН по Косово 1244 в самой ООН.

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