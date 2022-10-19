Нью-Йорк, США, 19 октября, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Глава МИД Косово Доника Гервала 18 октября в ходе заседания СБ ООН по Косово обвинила Белград в постоянных попытках нарастить уровень напряженности в регионе и ведении предвоенной пропаганды.

Mfa-ks. net Министр иностранных дел Косово Доника Гервалла

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Гервала назвала угрозой стабильности Балкан риторику, используемую президентом Сербии Александром Вучичем на фоне введения Косово окончательного срока для перерегистрации автомобилей с сербскими номерами Косово и Метохии, что в Белграде называют видом «этнической чистки сербов». Данную меру Гервала назвала вытекающей из международных обязательств Косово. Косовский дипломат отметила, что незаконные в Косово номера автомобилей остались лишь у 10% косовских сербов, в то время как 90% сербского населения владеет автомобилями, зарегистрированными в Центральной Сербии или Косово.

Критика Гервалы в отношении Белграда также была связана с активным участием Сербии в совместных военных учениях с Россией и продвижением идеологии «Сербского мира», аналогичной идеологии «Русского мира». По словам дипломата, все упомянутое демонстрирует агрессивные намерения Сербии и стремление к проведению военных операций по образцу СВО России на территории б. УССР.

Глава косовского МИД также обрушилась с критикой на миссию ООН в Косово УНМИК, административные функции которой в крае являются явно номинальными. Отметим, роспуск миссии означал бы полное пренебрежение резолюцией ГА ООН по Косово 1244 в самой ООН.