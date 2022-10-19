Ярославль, 19 октября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Ярославле повестка пришла мужу и тренеру известной спортсменки Анастасии Галашиной Эдуарду Зульфугарову. Об этом сообщает 76. ру.

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Эдуард является инструктором-методистом школы олимпийского резерва №3. Его супруга Анастасия Галашина — обладатель серебряной медали Олимпиады в Токио 2020 года по стрельбе из пневматической винтовки.

По данным издания, сейчас супруг известной спортсменки находится на больничном. Зульфугарову 28 лет, отсрочки для спортсменов и их тренеров законодательство не предоставляет.