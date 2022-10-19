Ульяновск, 19 октября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. В Ульяновской области открылся сезон заготовок рождественских деревьев. Первый сертификат оформлен в Радищевском районе, хвойная продукция направлена в Воронежскую область, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

https://rsnadzor21.rchuv.ru/ В Ульяновской области открылся сезон заготовок рождественских деревьев

Ведомство оформило первый карантинный сертификат на 200 хвойных деревьев в преддверии Нового года и Рождества. По результатам исследований карантинных объектов не обнаружено. Партия была отгружена из Радищевского района Ульяновской области в Воронежскую область.

В управлении отмечают, что в хвойных лесах 20 районов Ульяновской области сохранены карантинные зоны по чёрному сосновому усачу, поэтому каждая партия вывозимой отсюда продукции должна сопровождаться карантинным сертификатом, а в случае экспорта — фитосанитарным сертификатом.

Как сообщало ИА REGNUM , что в 2022 году упразднена карантинная фитосанитарная зона по малому чёрному еловому усачу в лесничествах Вешкаймского, Мелекесского и Николаевского районов Ульяновской области на общей площади 189 814 га. Она была установлены в 2008 году и отменена в связи с отсутствием популяции вредителя на данных территориях в течение трёх последних лет.