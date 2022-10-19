Курск, , 16:42 — REGNUM В Курской области пока не вводятся новые ограничения на передвижение внутри региона, а также на въезд в него и выезд за пределы. Об этом 19 октября в телеграм-канале написал губернатор Роман Старовойт.

Флаг Курской области

«Первое заседание штаба по исполнению Указа президента состоится завтра. На его уровне будут приниматься меры оперативного реагирования, связанные с безопасностью в регионе. На данный момент введение новых ограничений, в том числе, на передвижение в целом по региону и за его пределы не вводится», — написал Старовойт.

Глава региона напомнил, что на приграничных территориях продолжает действовать пропускной режим.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в ряде регионов, в том числе в Курской области вводится режим (средний уровень реагирования). Он в частности предусматривает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также возможность мер по временному переселению жителей в безопасные районы, введению и обеспечению особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничению свободы передвижения по ней.