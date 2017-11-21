Осло, 19 октября, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Полиция Норвегии задержала в Хаммерфесте 47-летнего мужчину, которого обвиняют в запуске дронов на архипелаге Шпицберген. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает норвежское информационное агентство NRK.

Lars_Nissen_Photoart Дрон

Как сообщают представители норвежской полиции, у 47-летнего мужчины, имеющего гражданство России и Великобритании, были изъяты дроны и электронные устройства. Мужчина был задержан на две недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что понедельник 17 октября норвежская полиция задержала четырёх граждан России по подозрению в незаконной съемке секретных объектов за несколько дней до того, как взяла под стражу еще двух граждан РФ, предположительно владевших беспилотниками.

Читайте также: В Норвегии задержано еще четверо граждан России с фотоматериалами