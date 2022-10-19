Рига, , 16:38 — REGNUM

Общественный транспорт

С 2023 года в столице Латвии изменится порядок использования месячных билетов, а стоимость нерегулярных поездок станет дороже, сообщил местным СМИ заместитель председателя Рижской думы Вилнис Кирсис.

Наиболее существенные изменения коснутся месячных билетов. Если сейчас месячный билет стоит 50 евро на все дни месяца, то в дальнейшем он будет стоить 30 евро. Таким образом, Рига уравняет ситуацию со столицами других стран Прибалтики.

Как сообщил Кирсис, с января 2023 года будет только один вид месячных билетов и они больше не будут делиться на билеты на рабочие дни и все дни месяца. Сохраняются и прежние скидки, например, для студентов будет действовать скидка на месячные билеты в размере 50%, и они будут стоить 15 евро.

Также будет введен 90-минутный билет за 1,5 евро, и в это время можно будет пересаживаться на другой общественный транспорт.

В настоящее время стоимость одного билета для проезда составляет 1,15 евро, но со следующего года таких билетов не будет. Как указал Кирсис, изменения сделают проезд более дорогим для пассажиров, которые пользуются общественным транспортом нерегулярно, и тех, кому нужно проехать несколько остановок.

Кирсис подчеркнул, что изменения не коснутся тех категорий пассажиров, которым предоставляются 100% скидки. Таким образом, пенсионеры, школьники и люди с ограниченными возможностями и далее смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Решение еще должно быть утверждено Рижской думой.