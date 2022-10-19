Салехард, 19 октября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. На Ямале по поручению президента России Владимира Путина создан оперативный штаб для координации работы по повышению безопасности в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Первое заседание штаба по безопасности ЯНАО

Первое заседание штаба провел губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. В регионе уровень готовности — базовый, то есть направленный прежде всего на поддержание стабильности, приведение в порядок всей нормативной базы.

«Наша задача — не допустить сбоев в работе объектов важнейшей для страны энергетической инфраструктуры, жизнеобеспечения, связи. В любой ситуации, люди должны чувствовать себя защищёнными», — отметил глава Ямала.

Оперативный штаб будет работать под руководством губернатора ЯНАО, также в его состав вошли руководители органов исполнительной власти автономного округа и главы территориальных органов силовых структур. В задачи штаба входит оперативная реализация мер, направленных на обеспечение безопасности людей, стабильную работу экономики, охрану и антитеррористическую защищенность, соблюдение общественного порядка.