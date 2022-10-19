Белгород, 19 октября 2022, 16:45 — REGNUM Указ президента РФ Владимира Путина о введении среднего уровня реагирования в восьми приграничных регионах России официально сделал губернаторов вовлечёнными в специальную военную операцию. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 19 октября высказал доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Слатинов.
Как считает эксперт, главная задача глав территорий теперь — координировать взаимодействие федеральных, региональных и местных властей в рамках СВО, но в зависимости от характера региона. Отчасти некоторые губернаторы уже были вовлечены в эти задачи в рамках частичной мобилизации, но теперь им предстоит более широкий контекст работ. Замыкаться всё будет в правительстве РФ.
Владимир Слатинов уверен — выстраивается мобилизационная система управления страной.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно указу президента средний уровень реагирования вводится в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.
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