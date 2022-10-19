Белгород, , 16:45 — REGNUM Указ президента РФ Владимира Путина о введении среднего уровня реагирования в восьми приграничных регионах России официально сделал губернаторов вовлечёнными в специальную военную операцию. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 19 октября высказал доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Слатинов.

Белгород в дни СВО Юлия Пёрышкина © ИА REGNUM

Как считает эксперт, главная задача глав территорий теперь — координировать взаимодействие федеральных, региональных и местных властей в рамках СВО, но в зависимости от характера региона. Отчасти некоторые губернаторы уже были вовлечены в эти задачи в рамках частичной мобилизации, но теперь им предстоит более широкий контекст работ. Замыкаться всё будет в правительстве РФ.

«Вячеслав Гладков, Александр Богомаз и Роман Старовойт — по сути дела этим уже занимались. Для этих губернаторов вхождение в эту роль, думаю, не будет сложным. Отчасти этой работой занимались воронежский и ростовский губернаторы, Александр Гусев и Василий Голубев. Но для других руководителей территорий это будет новая роль, и это не только вопросы, связанные с мобилизацией, социально-экономические и другие, которые им придётся решать», — пояснил политолог.

Владимир Слатинов уверен — выстраивается мобилизационная система управления страной.

«До мобилизации мы рассматривали СВО как историю, в которой нет массовой вовлечённости страны, гражданских и управленческих структур. Это было делом военных и специальных служб. Теперь страна всё больше въезжает в мобилизационный формат, и это перестраивает всю структуру управления. Это новый вызов», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно указу президента средний уровень реагирования вводится в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.

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