Вашингтон, , 16:43 — REGNUM Президент США Джо Байден планирует 19 октября представить план продаж на 2022 год оставшейся части резервного нефтяного запаса страны, а также изложить стратегию пополнения запасов в случае падения цен, сообщает Reuters.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что Белый дом разработал план для обеспечения достаточного предложения во избежание скачков цен на нефть, которые могут ударить по кошелькам потребителей и бизнесу. Помимо этого администрация Байдена намерена заверить отечественных бурильщиков в том, что правительство выйдет на рынок в случае слишком низкого падения цен.

Как сообщало 18 октября ИА REGNUM, Белый дом намерен высвободить из стратегического резерва ещё 10−15 млн баррелей нефти.

Напомним, президент США Джо Байден 31 марта объявил о планах в течение полугода высвобождать из стратегического резерва страны один миллион баррелей нефти в сутки в целях снижения цен на топливо. Но по последним данным, вместо запланированных до конца октября 180 млн баррелей нефти, на рынок было направлено лишь 155 млн баррелей.

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