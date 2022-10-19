Вашингтон, 19 октября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден планирует 19 октября представить план продаж на 2022 год оставшейся части резервного нефтяного запаса страны, а также изложить стратегию пополнения запасов в случае падения цен, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Отмечается, что Белый дом разработал план для обеспечения достаточного предложения во избежание скачков цен на нефть, которые могут ударить по кошелькам потребителей и бизнесу. Помимо этого администрация Байдена намерена заверить отечественных бурильщиков в том, что правительство выйдет на рынок в случае слишком низкого падения цен.

Как сообщало 18 октября ИА REGNUM, Белый дом намерен высвободить из стратегического резерва ещё 10−15 млн баррелей нефти.

Напомним, президент США Джо Байден 31 марта объявил о планах в течение полугода высвобождать из стратегического резерва страны один миллион баррелей нефти в сутки в целях снижения цен на топливо. Но по последним данным, вместо запланированных до конца октября 180 млн баррелей нефти, на рынок было направлено лишь 155 млн баррелей.