Москва, , 16:41 — REGNUM В местах компактного проживания мигрантов будут проведены масштабные мероприятия по контролю и поддержанию законности, заявил 19 октября журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он сообщил по итогам совещания Совета безопасности России, на котором, среди прочего, обсуждались новые вызовы и угрозы в ситуации глобального миграционного кризиса. Патрушев отметил, что назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в сфере миграции.

«Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов. Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране», — рассказал секретарь Совбеза РФ.

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