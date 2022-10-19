Москва, 19 октября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В местах компактного проживания мигрантов будут проведены масштабные мероприятия по контролю и поддержанию законности, заявил 19 октября журналистам секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Об этом он сообщил по итогам совещания Совета безопасности России, на котором, среди прочего, обсуждались новые вызовы и угрозы в ситуации глобального миграционного кризиса. Патрушев отметил, что назрела необходимость уточнить приоритетные задачи органов государственной власти в сфере миграции.

«Намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов. Предусмотрены законодательные изменения, ужесточающие миграционный контроль и ответственность иностранных граждан за нарушение правил пребывания в нашей стране», — рассказал секретарь Совбеза РФ.