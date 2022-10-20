Минск, , 00:28 — REGNUM Компания Flo, создавшая популярное мобильное приложение о женском здоровье, ликвидирует юридическое лицо в Белоруссии. Информация об этом содержится в едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Белоруссии.

Флаг Белоруссии © ИА REGNUM

Как сообщается в госрегистре, решение о ликвидации собственник компании принял 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Flo 17 марта заявила об уходе из Белоруссии. В минском филиале компании работали более 200 человек.