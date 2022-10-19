Воронеж, , 16:34 — REGNUM Ситуация в Воронежской области на данный момент контролируемая, никаких дополнительных ограничений, в том числе на перемещение для населения не планируется. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области 19 октября.

Герб Воронежской области

«В случае возможного введения новых мер поддержания исчерпывающего уровня безопасности в регионе правительство Воронежской области проинформирует об этом максимально оперативно», — уточнили в правительстве.

Также в правительстве региона по поручению губернатора Александра Гусева, во исполнение указа президента, приступили к формированию регионального оперативного штаба, готовится соответствующая документация, регламентирующая его работу и полномочия. Первое заседание штаба назначено на 20 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым ряде регионов, в том числе в Воронежской области вводится режим (средний уровень реагирования), который предусматривает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также возможность мер по временному переселению жителей в безопасные районы, введению и обеспечению особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничению свободы передвижения по ней.