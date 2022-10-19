Калуга, 19 октября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. В Калужской области будут обеспечены все меры безопасности в рамках режима повышенной готовности, введённого Указом президента РФ. Об этом 19 октября сообщил в социальных сетях губернатор Владислав Шапша.

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«Поставил задачу о создании в регионе оперативного штаба. При этом ситуация в регионе спокойная. Никаких ограничений не вводим. Продолжаем жить и работать в обычном ритме», — отметил Владислав Шапша.

В Калуге укрытия и бомбоубежища могут вместить до 1 миллиона 300 тыс. человек. Вместимость бомбоубежищ перекрывает численность населения города более чем в три раза, с учётом того, что в областном центре проживает порядка 335 тысячи человек. По информации Главного управления МЧС России по Калужской области, к укрытиям относятся подвалы и цокольные этажи зданий, гаражи, складские помещения, расположенные в отдельно стоящих зданиях и подвальных этажах зданий, в том числе в торговых и развлекательных центрах, где в особый период в них могут укрыться горожане. Однако не любой подвал подойдет для укрытия. Высота потолка в нём должна быть не менее 1,7 метра, на каждого человека должно приходиться не менее 0,6 квадратного метра площади.

«В случае возникновения угроз для гражданского населения соответствующая информация будет доводиться МЧС и местными администрациями в порядке, определенном нормативными актами. На данный момент угрозы для жителей, в результате которых им необходимо пользоваться бомбоубежищами, отсутствуют», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительства Калужской области.