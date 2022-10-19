Тегеран, , 16:32 — REGNUM Тегеран не позволит, чтобы было заблокировано сообщение с Арменией. Об этом, как передаёт 18 октября агентство IRNA, сообщил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в документальном фильме об иранской дипломатии.

Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Глава ведомства прокомментировал пограничный конфликт Азербайджана и Армении, который произошёл 13 и 14 сентября.

«Иран не допустит блокирования маршрута своего сообщения с Арменией, и для обеспечения этой цели Исламская Республика Иран в том числе начала военные учения в этом регионе», — сказал глава МИД.

Напомним, в трёхстороннем соглашении Баку, Еревана и Москвы 2020 года армянская сторона обязалась обеспечить безопасность наземного пути Азербайджана с его анклавом — Нахичеванской Автономной Республикой. По мнению президента Азербайджана Ильхама Алиева, это означает, что Баку должен получить на армянской территории «Зангезурский коридор». В этом случае основная часть Армении будет им отсечена от Ирана.

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