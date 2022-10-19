Санкт-Петербург, 19 октября, 2022, 16:37 — ИА Регнум. Более 550 специалистов и 15 единиц техники из Ленинградской области помогают восстановить жилой квартал в Мариуполе (ДНР), сообщил 19 октября заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Александр Погожев ИА REGNUM На въезде в Мариуполь

Среди объектов, закрепленных за Ленинградской областью в Мариуполе — 49 многоквартирных домов, общеобразовательная школа и детско-юношеская спортивная школа. Принято решение о демонтаже 14 пострадавших объектов, непригодных для ремонта. Их жильцам предоставят квартиры, а на месте зданий советской постройки возведут новые дома.

По словам областного чиновника, сейчас перед рабочими стоит приоритетная задача — ввести в строй многоквартирные дома, чтобы обеспечить первичные условия для жителей Мариуполя. Работы выполняются за счет федерального финансирования, на эти цели было выделено около 3 млрд рублей.

«К сожалению, очень много домов со значительными повреждениями. Специалисты прикладывают все усилия, чтобы выполнить работу быстрее», — сказал Барановский.

Ленобласть активно ремонтирует 35 объектов, до конца года будут сданы 12 многоквартирных домов. К маю следующего года должны завершить строительство 15, остальные восемь восстановят до конца 2023 года. Кроме того чиновник указал, что с середины лета проведено полное обследование всех 77 домов жилого квартала, сделан ортофотоплан, что очень облегчает работу специалистов. За счёт частных инвестиций выполнена расчистка территории.

Добавим также, что Ленобласть взяла под свой патронаж город Енакиево Донецкой Народной Республики (ДНР). Планы по восстановлению инфраструктуры города на 2022 год исполнены на 82%.