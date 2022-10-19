Нижний Тагил, Свердловская область, 19 октября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Арбитражный суд Уральского округа отменил решение суда низшей инстанции по делу о взыскании 1,4 млрд рублей с реабилитационного центра имени Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле Свердловской области. Это следует из картотеки суда.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Судебные заседания по делу проходят с 2021 года. Тогда Корпорация развития Среднего Урала подала в суд на уральский госпиталь. КРСУ требует взыскать с учреждения заём, который предоставили еще в 2014 году на строительство медцентра и проценты по нему.

Госпиталь и корпорация должны были создать совместное юрлицо, при этом 25% акций перешли бы корпорации в качестве возврата займа. Передача акций затянулась, из-за чего КРСУ потребовала вернуть заём в денежном эквиваленте и проценты. Теперь госпиталь настаивает на передаче акций.

Пока неизвестно, когда состоится следующее заседание по делу.