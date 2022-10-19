Шкодер, Албания, 19 октября 2022, 16:33 — REGNUM В албанском городе Шкодра открылась выставка фото Албании, иллюстрирующих историю страны в период после падения социалистического режима в 1991 году. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, автором фотографии является швейцарец Ханс Петер Джост.

Шкодра, Албания
Шкодра, Албания
Diego Delso

Организаторы выставки призывают албанцев оценить развитие страны за прошедший период и оценить значимость произошедших перемен.

«На этих фото можно увидеть самую большую проблему албанцев — неспособность построить большой дом, суету с целью обустроить свой маленький дом, сопровождающуюся грабежом и разрушением большого дома», — прокомментировал выставку аналитик Фатос Любоня.

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