Шкодер, Албания, 19 октября 2022, 16:33 — REGNUM В албанском городе Шкодра открылась выставка фото Албании, иллюстрирующих историю страны в период после падения социалистического режима в 1991 году. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, автором фотографии является швейцарец Ханс Петер Джост.
Организаторы выставки призывают албанцев оценить развитие страны за прошедший период и оценить значимость произошедших перемен.
«На этих фото можно увидеть самую большую проблему албанцев — неспособность построить большой дом, суету с целью обустроить свой маленький дом, сопровождающуюся грабежом и разрушением большого дома», — прокомментировал выставку аналитик Фатос Любоня.
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