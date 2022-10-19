Шкодер, Албания, 19 октября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. В албанском городе Шкодра открылась выставка фото Албании, иллюстрирующих историю страны в период после падения социалистического режима в 1991 году. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, автором фотографии является швейцарец Ханс Петер Джост.

Diego Delso Шкодра, Албания

Организаторы выставки призывают албанцев оценить развитие страны за прошедший период и оценить значимость произошедших перемен.

«На этих фото можно увидеть самую большую проблему албанцев — неспособность построить большой дом, суету с целью обустроить свой маленький дом, сопровождающуюся грабежом и разрушением большого дома», — прокомментировал выставку аналитик Фатос Любоня.