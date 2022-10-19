Новая Каховка, Херсонская область, 19 октября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Сирена воздушной тревоги звучит в Новой Каховке Херсонской области, об этом сообщили в администрации городского округа 19 октября.

Тревога

«16:13. В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Третья», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.