Москва, , 16:26 — REGNUM Курс евро снижается в ходе торгов во вторник, 19 октября, и опустился ниже отметки в 60 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар и евро Дарья Антонова © ИА REGNUM

По состоянию на 14:30 мск евро на минимуме опускался до 59,47 рубля, что на 1 рубль 28 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

На текущий момент евро немного отыграл снижение и торгуется на уровне 60,26 рубля, доллар — на уровне 61,64 рубля.

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