Москва, 19 октября, 2022, 16:26 — ИА Регнум. Курс евро снижается в ходе торгов во вторник, 19 октября, и опустился ниже отметки в 60 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

По состоянию на 14:30 мск евро на минимуме опускался до 59,47 рубля, что на 1 рубль 28 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

На текущий момент евро немного отыграл снижение и торгуется на уровне 60,26 рубля, доллар — на уровне 61,64 рубля.