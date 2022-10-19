Москва, 19 октября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий лицензионные требования к лицам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, передаёт корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Ожидается, что с принятием поправок в Жилищный кодекс РФ будет исключена возможность для недобросовестных управляющих организаций осуществлять деятельность по управлению многоквартирными домами.

Так, при обращении новой организации за лицензией на право управлять многоквартирными домами, к соискателю лицензии предлагается предъявлять дополнительное лицензионное требование об отсутствии сведений об учредителе соискателя лицензии в реестре дисквалифицированных лиц.