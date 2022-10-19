Москва, 19 октября 2022, 16:27 — REGNUM До конца текущего года в концепцию миграционной политики России будут внесены изменения, заявил 19 октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«На заседании Совета безопасности принято решение до конца 2022 года внести изменения в действующую Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы, а также подготовить план конкретных мероприятий по реализации скорректированной концепции», — сказал Патрушев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин отметил о необходимость новых подходов и коррекции существующей российской концепции миграционной политики.
Читайте ранее в этом сюжете: На румынско-венгерской границе задержана группа нелегальных мигрантов