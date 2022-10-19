Москва, 19 октября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. До конца текущего года в концепцию миграционной политики России будут внесены изменения, заявил 19 октября секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Kremlin.ru Николай Патрушев

«На заседании Совета безопасности принято решение до конца 2022 года внести изменения в действующую Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы, а также подготовить план конкретных мероприятий по реализации скорректированной концепции», — сказал Патрушев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин отметил необходимость новых подходов и коррекции существующей российской концепции миграционной политики.