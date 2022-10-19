Кишинёв, 19 октября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Общая сумма долгов в Молдавии за поставки газа перед компанией «Молдовагаз» с января составили 223 млн леев (около $11,5 млн). Об этом 19 октября сообщил в своём телеграм-канале глава предприятия Вадим Чебан.

Задолженность за газ

Он отметил, что размер долга, образовавшегося в сентября составил 191 млн леев (около $9,8 млн), что примерно в 20 раз больше, чем в за первые четыре месяца года.

«191 млн. леев — задолженность за сентябрь (бытовые потребители — 110 млн. леев, юридические лица - 80 млн. леев)», — написал Чебан.

Компания начала отключать газоснабжение у должников в августе.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду и её партия «Действие и солидарность» проводят антироссийскую политику. С октября 2021 года Газпром при продлении соглашения на поставку газа пересмотрел ценообразование. В результате цена топлива в сентябре 2022 года выросла до $1883 за 1 тыс. кубометров, что более чем в десять раз больше цены сентября 2021 года.