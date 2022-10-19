Азов, Ростовская область, 19 октября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В Ростовской области отравились более 140 азовских школьников. Дети массово пожаловались на тошноту, диарею и высокую температуру.

Дарья Антонова ИА REGNUM Столовая

ЧП случилось в школе № 9, сообщает «Ёрш. Азов». Родители предполагают, что причиной отравления могли стать котлеты из школьной столовой. Однако руководитель учебного заведения Евгений Карасёв уверен, что дело не в школьном обеде.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы из школьной столовой.