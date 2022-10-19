Севастополь, , 16:19 — REGNUM Дополнительные меры безопасности в Севастополе будут вводиться исходя из обстановки. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя итоги заседания Совета безопасности РФ 19 октября.

Михаил Развожаев Kremlin.ru

«Дополнительные меры безопасности будут вводиться исходя из складывающейся обстановки. Сегодня вечером проведу оперативный штаб со всеми силовыми ведомствами. Обсудим какие дополнительные меры надо ввести в рамках полномочий данных Указом президента. О принятых решениях — сообщу», — написал губернатор.

Развожаев добавил, что в настоящее время в Севастополе действует также жёлтый уровень террористической опасности, ситуация стабильная.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в Севастополе, в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях вводится режим (средний уровень реагирования). Данный режим предусматривает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов; введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. В документе указано, что главы регионов реализуют меры по временному отселению жителей в безопасные районы, по введению и обеспечению особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничению свободы передвижения по ней.