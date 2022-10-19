Губернатор Севастополя рассказал о новых мерах безопасности
Севастополь, 19 октября, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Дополнительные меры безопасности в Севастополе будут вводиться исходя из обстановки. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев, комментируя итоги заседания Совета безопасности РФ 19 октября.
Развожаев добавил, что в настоящее время в Севастополе действует также жёлтый уровень террористической опасности, ситуация стабильная.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым в Севастополе, в Республике Крым, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях вводится режим (средний уровень реагирования). Данный режим предусматривает усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов; введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики. В документе указано, что главы регионов реализуют меры по временному отселению жителей в безопасные районы, по введению и обеспечению особого режима въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничению свободы передвижения по ней.