Москва, , 16:18 — REGNUM Решения, о которых стало известно на заседании совета безопасности России 19 октября — «это то, чего все ждали с 24 февраля: экономика страны становится на военные рельсы», написал в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

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Как сообщалось ранее, президент России поручил правительству подготовить указ о создании специального координационного совета для более эффективного решения задач СВО силами всей системы госуправления.

Кроме того, Владимир Путин ввел военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

«Всё для фронта! Именно так мы победим и никак иначе», — добавил Руденко.