Салехард, 19 октября, 2022, 18:11 — ИА Регнум. В период с 23 по 25 октября в городе Петропавловск в Казахстане пройдёт международный фестиваль «QYZYLJAR шеберлер мекенi» («Дом мастеров «Кызлар»), где ремесленники Ямала поделятся мастерством народов Севера. Об этом сегодня, 19 октября, сообщает пресс-служба правительства Ямала.

Юлия Невская ИА REGNUM Резьба по кости

На международной выставке от Ямала представят культуру народов Севера, в том числе резьбу по дереву и кости. Кроме того, в рамках фестиваля ямальцы проведут серию мастер-классов.

«В 2022 году фестиваль соберёт мастеров-ремесленников, промыслов, артелей, мастерских, творческих коллективов, которые работают в традиционных техниках и современных видах ремёсел», — указано в сообщении.

Отмечается, что в целях сохранения и развития ямальского косторезного искусства в 2022 году начала работу Ямальская косторезная школа, где дети в возрасте от 9 лет учатся данному искусству у признанных мастеров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ремесленники и мастера народных художественных промыслов в Башкирии смогут получить финансовую поддержку на развитие своего дела.

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