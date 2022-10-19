Джакарта, 19 октября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Здание мечети исламского центра на севере Джакарты пострадало из-за пожара, сообщает CNN Indonesia.

hansbenn Пожар

На видеозаписях, распространенных в социальных сетях, видно как купол мечети полыхает огнем. На место происшествия было направлено не менее 10 пожарных машин. Пожар произошел после молитвы.

В результате пожара горит часть купола мечети, которая находилась в процессе реконструкции.

Полиция Индонезии попросила выяснить причины пожара в мечети исламского центра на севере Джакарты. На данный момент четырех рабочих доставили в полицейский участок для допроса.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо встретился с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром.

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