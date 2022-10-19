Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM Введение полноценного военного положения во всех регионах страны пока не требуется, его введение в четырех новых субъектах РФ на данный момент — достаточная мера. Такое мнение 19 октября корреспонденту ИА REGNUM высказал директор Института государственного развития, петербургский политолог Дмитрий Солонников.

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«Нужно разделять военное и чрезвычайное положение. Пока я бы не говорил, что нужно вводить более жёсткие меры», — сказал политолог.

Что касается мер, необходимых для срочного принятия, то они касаются экономической сферы и того, как в данной ситуации будут работать экономические институты, как будет обеспечиваться армия и закрываться другие потребности внутри страны.

«Сейчас вопрос стоит в том, чтобы наладить производство всего необходимого», — добавил Солонников, указав, что создание координационного совета во главе с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным — это аналог «Государственного комитета обороны» времён Великой Отечественной войны.

«Дальше вопрос, насколько это эффективно будет работать, и как удастся запустить. Это должно было произойти. Управлять экономикой теми методами, которые применялись в мирное время, нельзя: распределять государственные заказы через конкурсные процедуры, опубликовывая заявки на конкурс за 45 дней. Одно дело военная ситуация, а другое — красивая рыночная конкуренция», — объяснил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Также в отношении Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя введён средний уровень реагирования, в отношении других регионов ЦФО и ЮФО — режим повышенной готовности, для всех остальных регионов действует базовый режим.