Ульяновск, 19 октября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжается уборка урожая. Технические культуры убраны с 18% площадей, в том числе подсолнечник — с 6% засеянных площадей. Убрано 76% картофельных полей и 56% площадей овощных культур. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Урожай

В области сроки завершения уборочной страды связывают с увеличением посевных площадей и ссылаются на неблагоприятную погоду. По данным минсельхоза на 18 октября, технические культуры убраны с площади 62,3 тыс. га, что составляет 18% от плана, в том числе убрано 16,9 тыс. га подсолнечника (6% от плана)

Чиновники поясняют, что уборка подсолнечника идёт «в сложных условиях», так как дожди приводят к повышенной влажности культуры.

В Ульяновском, Цильнинском и Чердаклинском районах продолжается уборка сахарной свёклы, на старте — работы в Старомайнском районе. Убрано 6,3 тыс. га (61%), собрано 202 тыс. тонн, урожайность на 52 ц/га превышает прошлогодний уровень и составляет 324 ц/га.

Картофель и овощи убраны соответственно с 1199 га и 865 га, что составляет 76% и 56% от посевных площадей. Накопано 24 тыс. тонн второго «хлеба» и собрано 26,7 тыс. тонн овощей. Власти напоминают, что площадь посадки картофеля в 2022 году возросла в 1,5 раза, овощей — в 1,6 раза, их урожайность «значительно превышает» показатель 2021 года.

Напомним, в конце сентября власти Ульяновской области заявляли, что в регионе посеяно 266 тыс. га озимых зерновых культур, пшеница находилась в фазе всходов, рожь — в фазе кущения.

Как сообщало ИА REGNUM , в Ульяновской области аграриев хотят заставить согласовывать с чиновниками «программу сева всех культур».