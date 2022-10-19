Краснодар, , 16:13 — REGNUM Евгений Наумов может стать мэром Краснодара. С претендентом на руководящий пост 19 октября встретился глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Краснодар (сс) Maska999

«Евгений Наумов подал документы на участие в конкурсе на должность главы Краснодара. Одобрил его желание побороться за место мэра. Он опытный руководитель, много лет проработал на различных должностях в администрации Краснодара и края», — отметил глава Кубани.

В частности, Кондратьев в числе актуальных вопросов назвал автомобильные пробки, проблемы ЖКХ и обманутых дольщиков, точечная застройка.

Как сообщало ИА REGNUM, пост главы администрации Краснодара освободился 19 августа после увольнения Андрея Алексеенко, который был назначен первым заместителем главы администрации Харьковской области — председателем совета министров Харьковской области.