Белгород, 19 октября 2022, 16:21 — REGNUM Закупки, связанные с приёмами официальных делегаций на оставшийся период 2022 года и 2023 год, отменены в Белгородской области, сообщает 19 октября пресс-служба правительства региона.
По словам заместителя главы региона — руководителя администрации губернатора Ивана Будлова, план закупок создаётся на год вперед и был сформирован ещё в декабре 2021 года.
Как сообщало ИА REGNUM, на помощь мобилизованным гражданам и их семьям белгородские власти выделили 350 млн рублей.