Белгород, 19 октября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Закупки, связанные с приёмами официальных делегаций на оставшийся период 2022 года и 2023 год, отменены в Белгородской области, сообщает 19 октября пресс-служба правительства региона.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Белгородская область

По словам заместителя главы региона — руководителя администрации губернатора Ивана Будлова, план закупок создаётся на год вперед и был сформирован ещё в декабре 2021 года.

«Визиты официальных делегаций — обычная практика для органов власти регионального уровня. Приём гостей — обязательная часть протокольных мероприятий, которая организовывается за счет областного бюджета. Вместе с тем, в текущей ситуации проведение закупки по данной статье нецелесообразно. В этой связи в план закупок вносятся изменения. Закупки, связанные с приёмами официальных делегаций на оставшийся период 2022 года и 2023 год отменены», — пояснил Иван Будлов.

Как сообщало ИА REGNUM, на помощь мобилизованным гражданам и их семьям белгородские власти выделили 350 млн рублей.