Рига, , 16:11 — REGNUM В начале октября 2022 года общие налоговые задолженности в Латвии, включая приостановленные долги и долги с продлением срока уплаты, составили 1,086 млрд евро, сообщает Служба государственных доходов.

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По сравнению с октябрем 2021 года долги в стране выросли на 4%. Отмечается, что 566,743 млн евро составили долги перед основным государственным бюджетом. Задолженность перед бюджетами самоуправлений составила 310,07 млн евро, а долги по взносам социального страхования — 208,984 млн евро.

Актуальные долги, по которым начисляются пени, на 1 октября 2022 года составили 619,84 млн евро или 57,1% общей суммы задолженности. Не подлежащими взысканию по состоянию на 1 октября признаны долги в размере 2,052 млн евро — эти долги возникли у ликвидируемых предприятий до окончания процедуры ликвидации.

Продление срока уплаты долга на 1 октября было предоставлено по долгам на сумму 158,463 млн евро.