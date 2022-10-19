Белград, , 17:19 — REGNUM Сербии необходимо поменять политику по отношению к Косово и Метохии, так как в настоящее время государство защищает суверенитет над южным краем лишь в той степени, которая не злит партнеров на Западе. Об этом 19 октября заявили представители четырех оппозиционных партий, которые формировали коалицию для сохранения Косово и Метохии в составе Сербии.

Сербия и Косово Gajmar

Представители партий «Заветники», «Двери», Новой демократической партии Сербии и «Движения за восстановление Королевства Сербия» отметили, что они выступают против любой попытки решить косовский вопрос вне рамок резолюции 1244 СБ ООН, что ни в коем случае нельзя воспринимать как «призыв к новой войне», передает агентство FoNet.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что международное сообщество сделает всё для того, чтобы протолкнуть сепаратистское Косово в ООН.