Таллин, , 16:09 — REGNUM

Евро Santeri Viinamäki

Живущие в Эстонии российские пенсионеры так и не получили пенсии за третий квартал 2022 года, однако решение проблемы найдено. Об этом сообщил сайт депутата Европарламента от Эстонии Яны Тоом.

В ответ на запрос бюро Яны Тоом глава отдела возмещений Департамента социального страхования Кати Кюмник сообщила, что эстонский департамент предложил Пенсионному фонду РФ сделать перевод через банк в Белоруссии.

Российская сторона согласилась, получила информацию и уже сделала перевод средств. «Надеюсь, на этой неделе мы получим подтверждение, что деньги к нам придут», — написала Кюмник.

В бюро европарламентария Тоом напомнили, что за несколько последних месяцев было сделано три попытки перевести деньги из российского банка в эстонский. Однако всякий раз предназначенные для пенсий средства — более миллиона евро — возвращал банк-корреспондент, считавший, что этот перевод подпадает под европейские санкции.

В действительности санкции Евросоюза гуманитарных выплат совершенно не касаются, подчеркивается в сообщении бюро евродепутата.