Нью-Йорк, США, , 16:13 — REGNUM Власти Нью-Йорка 19 октября откроют палаточный лагерь на острове Рандалс для мигрантов, которые прибывают из переполненных нелегалами южных штатов на фоне миграционного кризиса, сообщает New York Times.

Мигранты в США U.S. Customs and Border Protection

Предполагается, что в первом лагере разместятся порядка 500 мужчин. В центре также будет расположена зона отдыха и кафетерий.

При этом члены городского совета ранее раскритиковали выбор места для размещения мигрантов. Остров является ветреным и труднодоступным. Там расположена пожарная часть города, спортивные площадки и места для летних фестивалей, однако жилые дома и предприятия отсутствуют в этом районе. Часть политиков заявила, что зимой на острове условия будут невыносимы.

Напомним, что ранее губернатор американского штата Техас, республиканец Грег Эбботт начал отправлять автобусы с мигрантами в Нью-Йорк, пытаясь заставить мэров-демократов и президента США Джо Байдена разбираться с последствиями исторического миграционного кризиса. Однако приюты в мегаполисе быстро переполнились, в результате чего некоторые мигранты были вынуждены ночевать на улице.

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