Нью-Йорк, США, 19 октября, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Власти Нью-Йорка 19 октября откроют палаточный лагерь на острове Рандалс для мигрантов, которые прибывают из переполненных нелегалами южных штатов на фоне миграционного кризиса, сообщает New York Times.

U.S. Customs and Border Protection Мигранты в США

Предполагается, что в первом лагере разместятся порядка 500 мужчин. В центре также будет расположена зона отдыха и кафетерий.

При этом члены городского совета ранее раскритиковали выбор места для размещения мигрантов. Остров является ветреным и труднодоступным. Там расположена пожарная часть города, спортивные площадки и места для летних фестивалей, однако жилые дома и предприятия отсутствуют в этом районе. Часть политиков заявила, что зимой на острове условия будут невыносимы.

Напомним, что ранее губернатор американского штата Техас, республиканец Грег Эбботт начал отправлять автобусы с мигрантами в Нью-Йорк, пытаясь заставить мэров-демократов и президента США Джо Байдена разбираться с последствиями исторического миграционного кризиса. Однако приюты в мегаполисе быстро переполнились, в результате чего некоторые мигранты были вынуждены ночевать на улице.