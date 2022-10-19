Кишинёв, , 16:07 — REGNUM Министерство обороны Молдавии не планирует в ближайшее время проводить мобилизацию. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба ведомства.

Молдавские солдаты Army.md

В министерстве отреагировали на распространяемый в соцсетях документ, который якобы минобороны рассылает на предприятия, требуя предоставить списки мужчин 1996–2004 годов рождения.

«В этот раз по Telegram-каналам циркулирует информация, что это произойдёт в ноябре. Подчёркиваем, что в соответствии с законом №212, мобилизацию можно объявлять только после введения военного или осадного положения», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что мобилизация может быть объявлена в случае приближения Армии России к молдавской границе, а также при большом наплыве беженцев.

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