Пенза, , 16:41 — REGNUM В Пензенской области в 2021 году производство карамельных конфет уменьшилось на 21,13% и составило 5,4 тыс. тонн, а вот шоколадных конфет произвели на 6,05% больше, чем в 2020 году (84,1 тыс. тонн). Такие данные публикует Пензастат.

Конфеты и сладости Попова Полина© ИА REGNUM

В сентябре 2022 года средняя цена за килограмм карамели и шоколадных конфет составляла 295,4 и 684 рублей соответственно. За месяц стоимость карамели уменьшилась на 0,74%, а шоколадных конфет — возросла на 0,82%.

В сравнении с декабрем 2021 года по обеим позициям подтверждается рост на 18,51% и 19,59% соответственно.

Напомним, по экспорту шоколада Подмосковье, по итогам первых шести месяцев 2021 года, заняло первое место среди регионов России.

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