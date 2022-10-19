Оренбург, 19 октября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. 19 октября в Оренбурге на стадионе «Газовик» футбольный клуб «Оренбург» в матче группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 встретится с грозненским «Ахматом». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по московскому времен.

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В последний раз «Оренбург» и «Ахмат» играли между собой 9 октября в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23. Тот матч завершился волевой победой подопечных Марцела Лички со счетом 2:1, а забитыми мячами отметились Мохамед Конате, Владимир Сычевой и Тимур Аюпов.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Николай Сысуев, Андрей Малых, Александр Павловец, Данила Хотулев, Матео Стаматов, Иван Башич, Владимир Полуяхтов, Юрий Ковалев, Дмитрий Воробьев, Степан Оганесян, Джимми Марин.

«Ахмат»: Михаил Опарин, Владислав Карапузов, Андрей Семенов, Юрий Журавлев, Евгений Харин, Владислав Камилов, Абубакар Иналкаев, Александр Трошечкин, Владимир Ильин, Кирилл Фольмер, Гамид Агаларов.