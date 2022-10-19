Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM Введение военного положения в новых субъектах Российской Федерации поможет активнее выявлять пособников киевского режима, его спецслужб и ВСУ. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделился 19 октября политолог Юрий Светов.

Российские солдаты Mil.ru

«Непосредственные атаки вооружённых сил [бывш. УССР] идут именно на эти четыре региона. Конечно, есть обстрел Белгородской и Курской, Брянской областей, но это всё-таки прилегающие к границе территории. А здесь попытка ввести вооружённые силы на всей территории Херсонской и той части Запорожской области, которая сейчас контролируется Россией, постоянные обстрелы Донецкой республики», — объяснил Юрий Светов.

Введение военного положения, по мнению политолога, позволит прежде всего защитить гражданское население, потому что оно включает возможность вывозить людей с этих территорий, компенсировать им все затраты, которые понесут граждане.

«Военное положение позволит более активно действовать Вооружённым силам, в том числе в выявлении пособников военных [бывш. УССР]. Не секрет, что там регулярно ловят то наводчиков, то находят схроны с оружием, то ещё что-то. Этим занимаются в основном правоохранительные органы, а здесь есть уже возможность, армия будет активно действовать», — отметил эксперт.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин ввёл военное положение на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Полномочия глав субъектов и военных органов будут расширены. Этот режим отразится и на жизни мирного населения. На территориях ряда других субъектов РФ вблизи зоны проведения СВО введён режим среднего уровня реагирования или повышенной готовности.

В остальных субъектах Федерации будет действовать базовый режим готовности. В частности, в Петербурге, как отметил Юрий Светов, появятся новые задачи перед законодательной и исполнительной властями. Городской парламент должен будет принимать необходимые законодательные акты, а Смольный — координировать работу с командованием Западного военного округа, с военными подразделениями, с ФСБ и правоохранительными органами.

«Их надо собирать в такой общий кулак, чтобы оперативно, эффективно реагировать на те вызовы, которые могут возникать», — заключил политолог.