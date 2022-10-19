Ярославль, 19 октября 2022, 16:14 — REGNUM В Ярославской области Управление федеральной антимонопольной службы возбудило административное дело в отношении ПАО «Россети Центр» из-за отключений электроэнергии в деревне Кузнечиха по жалобам местных жителей. Информация об этом появилась на официальном сайте УФАС.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что одна из проверок УФАС не выявила нарушений закона в отключении электричества в деревнях Кузнечиха, Юрятино, Сереново, Василево, Почаево, Игратово и Сосновцы Ярославского района. Однако в одном из перечисленных населённых пунктов максимальное время отключения, по мнению органа, всё-таки было превышено.
В ведомстве полагают, что законных причин для столь долгого отключения не было.
В связи с этим УФАС возбудило административное дело по статье «Нарушение субъектом естественной монополии правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии». Штраф по ней для юридических лиц может достигать полумиллиона рублей.
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