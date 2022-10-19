Ярославль, , 16:14 — REGNUM В Ярославской области Управление федеральной антимонопольной службы возбудило административное дело в отношении ПАО «Россети Центр» из-за отключений электроэнергии в деревне Кузнечиха по жалобам местных жителей. Информация об этом появилась на официальном сайте УФАС.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что одна из проверок УФАС не выявила нарушений закона в отключении электричества в деревнях Кузнечиха, Юрятино, Сереново, Василево, Почаево, Игратово и Сосновцы Ярославского района. Однако в одном из перечисленных населённых пунктов максимальное время отключения, по мнению органа, всё-таки было превышено.

«Жилые дома относятся к третьей категории надёжности электроснабжения. Действующим законодательством установлено, что для третьей категории надёжности допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд. В ходе рассмотрения обращений установлено, что в период с августа 2021 года по август 2022 года суммарное количество часов отключения электрической энергии составило 88 часов 51 минуту», — рассказали в УФАС.

В ведомстве полагают, что законных причин для столь долгого отключения не было.

«Сетевой организацией доказательств того, что указанные отключения были вызваны необходимостью проведения работ на объектах электросетевого хозяйства, а также доказательств наличия согласования со стороны Ростехнадзора не представлено», — сообщили в УФАС.

В связи с этим УФАС возбудило административное дело по статье «Нарушение субъектом естественной монополии правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии». Штраф по ней для юридических лиц может достигать полумиллиона рублей.

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