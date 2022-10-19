Астрахань, 19 октября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Подкачивать воду начали в обмелевшие реки Наримановского, Лиманского и Харабалинского районов Астраханской области, об этом 19 октября в телеграм-канале сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Марина Каширская ИА REGNUM На реке

«Много лет ситуация с водой в Астраханской области была очень непростой. В прошлом году мы отмечали значительное обмеление — до такой степени, что и мелиорация была затруднена, и водоподача для наших отдалённых сёл. Сегодня можно говорить, что положение дел достаточно стабильно: мы провели очень хороший паводок. На протяжении трёх лет жестко контролируем период половодья для того, чтобы обеспечить рыбохозяйственную полку, необходимую для воспроизводства рыбы, и обеспечить так называемую сельскохозяйственную полку, которая позволяет подпитывать наши сельхозугодия необходимым количеством воды», — рассказал о ситуации губернатор.

Он напомнил, что в сентябре Астраханская облдума поддержала законопроект о дополнительном использовании средств регионального бюджета в области водных отношений. На экстренные меры для безводных и маловодных районов Астраханской области выделено 30 миллионов рублей.